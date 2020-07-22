Госдума намерена до января заслушать всех ключевых министров

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду в ходе отчета премьер-министра Михаила Мишустина предложил пригласить в нижнюю палату всех ключевых министров с докладом по вопросам, которые не прозвучали в ходе отчета.

"У нас, понятно, август наступает, это время условных отпусков, потому что, насколько все знают, отпусков, как правило, не бывает у политиков, у министров. А после августа начнутся пленарные заседания. В этой связи есть предложение, чтобы мы всех ключевых министров правительства постарались заслушать до января по всем вопросам, которые сегодня не прозвучат", - сказал Володин. Возражений со стороны депутатов не поступило.

Данную тему спикер поднял в связи с тем, что Мишустин сам отвечает на все вопросы фракций при том, что в зале заседаний присутствуют министры и главы ведомств. "Видим наших коллег, они как-то приуныли, им хочется показать, насколько эффективно работает министерство, насколько важно им высказать свою точку зрения", - заметил Володин.

"Я попросил бы разрешить мне до конца ответить на вопросы, потому что наша команда, мы готовились серьезно к Думе и все вопросы смотрели. А наша команда потом обязательно выступит, если надо будет, в конце, может быть, во время перерыва пообщается и расскажет о наших стратегических планах", - ответил Мишустин.

Председатель правительства также заверил, что министры готовы к выступлениям в Госдуме в ходе предстоящей осенней сессии. "Я уверен, что они услышали это и обрадовались. Уверен, конечно, министрам есть что рассказать Государственной думе", - резюмировал он.