Жириновский считает, что правительство Мишустина может стать лучшим в истории России

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Правительство РФ под руководством Михаила Мишустина имеет потенциал стать лучшим с 1990 года. Такое мнение в среду высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе отчета премьера в Госдуме.

"Михаил Владимирович, вы 12-е правительство. Я уверен, что у вас есть потенциал стать лучшим правительством России нашей. У нас все условия есть для того, чтобы страна хорошо развивалась", - сказал Жириновский.

С 1990 года в России сменилось 16 составов правительства. Кабинет министров возглавляли 12 человек: Иван Силаев (дважды), Борис Ельцин, Егор Гайдар (занимал пост и.о. премьера), Виктор Черномырдин (дважды), Сергей Кириенко, Евгений Примаков, Сергей Степашин, Владимир Путин (дважды), Михаил Касьянов, Михаил Фрадков (дважды), Виктор Зубков и Дмитрий Медведев (дважды).