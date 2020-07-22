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Жириновский считает, что правительство Мишустина может стать лучшим в истории России

Есть все условия для того, чтобы страна хорошо развивалась, отметил лидер ЛДПР

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Правительство РФ под руководством Михаила Мишустина имеет потенциал стать лучшим с 1990 года. Такое мнение в среду высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе отчета премьера в Госдуме.

"Михаил Владимирович, вы 12-е правительство. Я уверен, что у вас есть потенциал стать лучшим правительством России нашей. У нас все условия есть для того, чтобы страна хорошо развивалась", - сказал Жириновский.

С 1990 года в России сменилось 16 составов правительства. Кабинет министров возглавляли 12 человек: Иван Силаев (дважды), Борис Ельцин, Егор Гайдар (занимал пост и.о. премьера), Виктор Черномырдин (дважды), Сергей Кириенко, Евгений Примаков, Сергей Степашин, Владимир Путин (дважды), Михаил Касьянов, Михаил Фрадков (дважды), Виктор Зубков и Дмитрий Медведев (дважды).

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Мишустин, Михаил ВладимировичЖириновский, Владимир ВольфовичРоссия
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