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Мишустин пообещал помощь правительства Дегтяреву

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в ближайшее время намерен договориться с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым о мерах поддержки региона.

"Я вам обещаю, что я позвоню ему [Дегтяреву] в ближайшее время и договорюсь о тех мерах поддержки, которые необходимы, здесь не вопрос", - сказал председатель правительства во время отчета в Госдуме.

Глава кабинета министров подчеркнул: "На сегодняшний день абсолютно очевидно, что правительство будет ему [Дегтяреву] помогать, [вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе] Юрий Петрович Трутнев и все наши коллеги в зависимости от ситуации, где он будет нуждаться в этой поддержке".

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский край
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