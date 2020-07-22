Мишустин считает, что борьба с пандемией помогла новому составу кабмина сплотиться

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин согласился, что новому правительству "не повезло" с первых дней работы столкнуться с необходимостью борьбы с пандемией. Об этом он заявил в среду, завершая свое выступление в Госдуме с отчетом о работе правительства. Так Мишустин прокомментировал соответствующие слова лидера "Справедливой России" Сергея Миронова.

"Согласен с вашей оценкой, что нам не повезло, - сказал на это премьер. - Но кто знает, что лучше. Человек предполагает - господь располагает". "Мы приходили командой, чтобы решать определенные задачи, которые были четко поставлены [президентом РФ] Владимиром Владимировичем Путиным, - добавил он. - Но случилась беда, пандемия. И, может быть, этот стресс помог нам укрепиться, сплотиться, с вами очень откровенно построить диалог, совместную работу".

Глава кабмина отметил, что проблемы в системе здравоохранения страны "катализировались" во время пандемии. Однако правительство серьезно занимается стратегическим планированием развития этой системы. "Мы никуда не денем те средства, которые были предусмотрены для модернизации первичного звена и национального проекта "Здравоохранение", - заверил он.

Мишустин подчеркнул, что новые национальные цели развития страны задают высокую планку, в том числе по продолжительности жизни. "Мы очень постараемся в этом смысле в модернизации нашего здравоохранения сделать все для того, чтобы человек мог получить комфортно и качественно необходимый набор медицинских услуг, помощи, лекарства для льготников и так далее", - добавил он.