Замглавы МИД: при открытии границ Россия будет руководствоваться безопасностью граждан

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Вопрос о возможном открытии границ России со странами Европейского союза непосредственно связан с обеспечением безопасности граждан. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Все в руках медиков, - отметил он. - И у нас в стране, и в странах Европейского союза существует единство подходов: все исходят из того, что во главу угла должна быть поставлена безопасность граждан. Никто не хочет оказаться в ситуации, когда мы будем накрыты второй волной коронавируса, никто не хочет оказаться в ситуации, когда нам придется вывозить граждан из-за закрытых границ. Поэтому все решения, если они будут приниматься, будут максимально выверенными, очень осторожными, очень аккуратными и такими, которые соответствовали бы главному медицинскому принципу "не навреди".

Замглавы МИД РФ высказался против попыток политизации данной проблемы. "Многие пытаются создать впечатление, будто здесь большую роль играет политика, - указал он. - Но политические спекуляции здесь абсолютно неуместны, поскольку при принятии решений буквально под лупой будут рассматриваться прежде всего вопросы, связанные с медицинской безопасностью граждан".