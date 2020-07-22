Володин: депутатам во время отпуска надо продолжить работу с избирателями и в комитетах

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Депутатам Госдумы будет правильно в течение традиционного ежегодного отпуска в августе продолжить работу в своих регионах и профильных думских комитетах. Об этом в среду заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, подводя итоги весенней сессии Думы.

"Было бы правильно, и здесь я опираюсь на выступления руководителей фракций, в августе посвятить себя работе с избирателями, работе в комитетах. Мы должны с вами, осознавая свою ответственность, сделать все для того, чтобы решались проблемы людей", - сказал Володин.

Он отметил, что "было бы правильно самоорганизоваться". "Понимая, что у политиков отпусков не бывает, прислушаться к предложениям руководителей фракций, сделать все от нас зависящее для того, чтобы ситуация в стране улучшалась, а парламент вложил свою долю энергии, возможностей в то, чтобы как можно меньше было проблем, и чтобы мы как можно быстрее справились с последствиями коронавирусной инфекции", - сказал спикер.

"Мы с вами в апреле в период пандемии отказались от отпусков. Необходимо было поддержать наших граждан, законодательно обеспечить меры поддержки, с которыми выступил наш президент", - напомнил Володин.