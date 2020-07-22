Посольство РФ направило в Госдеп протест из-за нападения на российских журналистов в США

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Посольство России направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с нападением на корреспондентов Первого канала в Портленде. Об этом сообщил в среду посол России в США Анатолий Антонов, его слова приводятся на странице российской дипмиссии в Facebook . Ранее пресс-служба Первого канала сообщила, что съемочная группа телеканала пострадала в результате нападения "людей в камуфляже" в Портленде, где продолжаются акции протеста после смерти Джорджа Флойда в конце мая в Миннеаполисе.

Как пояснил дипломат, в ночь на 22 июля "корреспондент Юлия Ольховская и оператор Вячеслав Архипов подверглись недопустимому обращению со стороны местных полицейских". "Работники прессы громко и ясно себя идентифицировали, предъявляли документы пресс-карты и не оказывали никакого сопротивления", - подчеркнул Антонов.

"По данному возмутительному факту в Госдепартамент направлена нота протеста. Мы потребовали провести тщательное расследование и информировать нас о его результатах", - сказал Антонов, напомнив, что американские власти пока не ответили на "предыдущую ноту от 31 мая, касавшуюся нападения полиции" на корреспондента РИА Новости Михаила Тургиева.

Сотрудники посольства оперативно связались с корреспондентами Первого канала. "Состояние их здоровья не вызывает беспокойства, медицинская помощь им не требуется. Рекомендовали им держаться от противоборствующих сторон на безопасном расстоянии", - заявил Антонов.

Он отметил, что, согласно данным правозащитников, "количество происшествий с прессой уже превысило 500 случаев". "В этом году США явно выйдут по этому показателю на лидирующие позиции в мире", - считает российский посол. "Хочу отметить, что солидарности или хотя бы моральной поддержки наши журналисты от местных работников СМИ здесь не получают", - подытожил дипломат, подчеркнув, что посольство намерено "добиваться, чтобы и этот инцидент был учтен правозащитными организациями, осуществляющими мониторинг нарушений прав работников СМИ в США".

Ранее пресс-служба Первого канала сообщила, что съемочная группа телеканала пострадала в результате нападения "людей в камуфляже" в Портленде, где продолжаются акции протеста после смерти Джорджа Флойда в конце мая в Миннеаполисе.