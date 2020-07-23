ЦИК назвал нерепрезентативными опросы в соцсетях о голосовании в течение нескольких дней

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Опубликованные в социальных сетях опросы Центризбиркома РФ о голосовании на выборах в течение нескольких дней являются нерепрезентативными, все они будут убраны. Об этом заявила в четверг председатель ЦИК Элла Памфилова в эфире радиостанции "Говорит Москва"

Ранее издание Znak.com опубликовало информацию, что ЦИК удалил из своего аккаунта в Twitter опрос о голосовании на выборах в течение нескольких дней. В издании посчитали, что это произошло после того, как 93% участников опроса высказались против этой процедуры.

"Все опросы в соцсетях - это соревнование ботов, у кого больше ботов тот и побеждает. Я сегодня дам распоряжение вообще все убрать, потому что глупость. Это нерепрезентативно", - сказала Памфилова .

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении проект об изменениях в избирательное законодательство, которые в том числе предусматривают возможность голосовать на выборах и референдумах в течение нескольких дней, но не более трех.

Согласно документу, соответствующее решение будут принимать избиркомы, причем они должны определиться в течение 10 дней после официальной публикации решения о назначении выборов или референдума, после этого запрещается изменять решение о количестве дней голосования. Голосование в течение трех дней не предполагает участие в выборах или референдумах по открепительным удостоверениям или досрочное голосование. При этом документ разрешает проводить выборы и референдумы вне помещения для голосования, на оборудованных для этого территориях. Речь идет о придомовых территориях и территориях общего пользования.