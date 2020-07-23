Комитет СФ рекомендовал одобрить закон о признании отчуждения территорий РФ экстремизмом

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал и рекомендовал одобрить на пленарном заседании в пятницу закон о приравнивании отчуждения российских территорий к экстремизму.

Инициатива была разработана сопредседателями рабочей группы по подготовке изменений в конституцию Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом. Поправки вносятся в закон "О противодействии экстремистской деятельности".

Документ уточняет, что экстремизмом признается не только нарушение территориальной целостности Российской Федерации, но и в том числе отчуждение части ее территории. Под экстремистскую деятельность при этом не попадают делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы РФ с сопредельными государствами.