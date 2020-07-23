Врио главы Камчатки первым зарегистрировали в качестве кандидата на пост губернатора

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Камчатского края зарегистрировала первого кандидата на должность губернатора края - им стал врио главы региона Владимир Солодов. В четверг ему вручили удостоверение о регистрации, сообщается на сайте краевого правительства.

"Владимир Викторович представил полный пакет необходимых документов. <…> Путем случайной выборки избирательная комиссия проверила 948 подписей, рабочая группа забраковала три из них. Этого кандидату хватило с лихвой, чтобы быть зарегистрированным", - приводятся в сообщении слова председателя избирательной комиссии Камчатского края Ингы Ирининой.

Прием документов от кандидатов на регистрацию продлится до 29 июля. Те, кто идут на выборы в качестве самовыдвиженцев, должны предоставить около 5 тыс. подписей жителей региона, которые их поддержат. Так называемый "муниципальный фильтр" обязателен для всех кандидатов: каждый претендующий на пост главы региона обязан предоставить не менее 58 подписей депутатов всех уровней и не менее 25 - депутатов в муниципалитетах. Всего о своем желании баллотироваться на пост губернатора Камчатки заявили 16 человек.

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля принял отставку Владимира Илюхина с поста губернатора Камчатки и назначил Солодова врио руководителя региона. Досрочные выборы главы Камчатки назначены на 13 сентября.