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Глава пензенского Минсельхоза, арестованный по делу о мошенничестве, уволен с должности

Андрей Бурлаков останется под стражей до 13 октября

ПЕНЗА, 23 июля. /ТАСС/. Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков, задержанный в мае по подозрению в мошенничестве, уволен с занимаемой должности. Об этом сообщила ТАСС в четверг пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина.

"Бурлаков уволен с должности", - отметила собеседница агентства.

14 мая сотрудники УФСБ задержали главу Минсельхоза Пензенской области Бурлакова по делу о мошенничестве с бюджетными средствами. По решению суда он арестован до 13 октября. Помимо Бурлакова фигурантами дела являются также его первый заместитель Андрей Персанов и бизнесмен, экс-депутат заксобрания региона Дмитрий Лаврентьев.

Бурлаков занимал пост министра сельского хозяйства Пензенской области с 2013 года.

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