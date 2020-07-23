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Лидер "Коммунистов России" решил подать в суд после высказываний Зюганова в Госдуме

Он сообщил, что уже подготовил иск в суд о защите чести и достоинства

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Председатель ЦК партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин сообщил ТАСС в четверг, что намерен требовать в суде компенсации и извинений от лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который использовал непарламентские выражения, характеризуя его в ходе заседания Госдумы в среду. Сурайкин также намерен обратиться в думскую комиссию по этике.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания в среду сделал замечание Зюганову за использование непарламентских выражений в зале пленарных заседаний. В своей речи с трибуны Госдумы лидер КПРФ грубо охарактеризовал председателя ЦК партии "Коммунисты России". Сразу после этого Сурайкин сказал ТАСС, что проконсультируется с юристами по поводу этого инцидента.

"Я считаю, что Геннадий Андреевич должен ответить за это в суде. Мы будем требовать и моральной компенсации, и официальных извинений. Такое оскорбление любому человеку неприятно, а когда это произносит человек в возрасте с трибуны Государственной думы, я считаю, что он оскорбил и меня, и партию, и мою семью, и всю Государственную думу таким своим поведением", - сказал Сурайкин в четверг.

Он добавил, что уже подготовил иск в суд о защите чести и достоинства, планирует подать его сегодня. Кроме того, Сурайкин сказал, что подготовил обращение в комиссию Госдумы по этике.

Теги
Зюганов, Геннадий АндреевичРоссияСурайкин, Максим Александрович
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