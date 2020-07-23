Матвиенко заявила, что выступает против переноса единого дня голосования с сентября

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступает против переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц, но допускает дискуссию по этому вопросу.

"У нас огромная страна с большим количеством часовых поясов, с разным климатом... Нет такого идеального месяца или идеального дня, который подошел бы для всех субъектов. Поэтому обсуждать это можно и нужно, наверное, может быть, кто-то умный что-то и придумает. Пока я полагаю, что сентябрь из всех возможных вариантов, на мой взгляд, приемлемый месяц для единого дня голосования", - сказала Матвиенко.