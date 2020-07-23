Матвиенко назвала доклад британских депутатов очередной попыткой демонизировать Россию

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Доклад британских парламентариев о приписываемом России вмешательстве в референдум о независимости в Шотландии в 2014 году является очередной попыткой демонизации нашей страны, заявила в четверг спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Уже надоела эта тема такой мощи России и вмешательства ее во все процессы в мире и влиянии на выборы. <...> Просто уже несолидно, несерьезно. Конечно, это очередная попытка демонизировать Россию", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

Она подчеркнула, что британцы при этом не приписывают России ситуацию с Brexit, а вспомнили о референдуме 2014 года.

"То есть британцы между собой разбираются, а все равно виновата Россия. Ну вообще это несолидно для такой страны. Мы не собираемся оправдываться. Я думаю, что даже комментировать это не стоит, потому что это уже на грани каких-то таких стереотипов топорных, тупых", - отметила спикер верхней палаты.

Она добавила, что прочитала сам доклад, но не увидела там доказательств вины России. "Он (доклад - прим. ТАСС) на меня произвел тяжелейшее впечатление, я могу сказать, что бездоказательно, надуманно и вообще непонятно, причем тут Россия. Конечно, это линия, согласованная с союзниками, на сдерживание развития России. Они прекрасно понимают, что Россия никому не угрожает, Россия не собирается ни на кого нападать", - заключила Матвиенко.