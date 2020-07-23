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Пандемия коронавируса нового типа

Матвиенко: визиты парламентариев возобновятся, когда позволит ситуация с пандемией

Она заявила, что даже при возобновлении встреч будут соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ожидает возобновления очного межпарламентского диалога после стабилизации ситуации с пандемией нового коронавируса.

"Как только позволит эпидемиологическая обстановка, я имею в виду не только у нас, у нас, слава богу, все идет на спад, но в других странах, конечно, возобновится активно межпарламентский диалог. Потому что у нас были планы, много приглашений, к нам многие наши коллеги должны были приехать. Все это заморожено до лучших времен. Но даже когда мы возобновим [встречи], мы будем какое-то время соблюдать санитарно-эпидемиологические требования", - сказала Матвиенко в четверг на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

Теги
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