Матвиенко: визиты парламентариев возобновятся, когда позволит ситуация с пандемией

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ожидает возобновления очного межпарламентского диалога после стабилизации ситуации с пандемией нового коронавируса.

"Как только позволит эпидемиологическая обстановка, я имею в виду не только у нас, у нас, слава богу, все идет на спад, но в других странах, конечно, возобновится активно межпарламентский диалог. Потому что у нас были планы, много приглашений, к нам многие наши коллеги должны были приехать. Все это заморожено до лучших времен. Но даже когда мы возобновим [встречи], мы будем какое-то время соблюдать санитарно-эпидемиологические требования", - сказала Матвиенко в четверг на пресс-конференции по итогам весенней сессии.