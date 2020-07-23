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В Госдуме сообщили, что не будут разрабатывать единый закон о федеральных территориях

Глава комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что вместо этого планируют принимать разные акты об отдельных федеральных территориях

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Общий закон о федеральных территориях разрабатываться не будет, вместо этого планируется принимать разные акты об отдельных федеральных территориях. Об этом в четверг сообщил сопредседатель рабочей группы по вопросам реализации изменений в основном законе, глава комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в ходе брифинга единороссов по итогам весенней сессии.

"Скорее всего, будут законы об отдельных федеральных территориях. То есть единого какого-то акта не будет", - сказал Крашенинников, отвечая на вопрос ТАСС. При этом он уточнил, что в рамках рабочей группы обсуждались различные варианты законодательного регулирования нового типа территорий.

Согласно новой редакции статьи 67 основного закона, на территории РФ в соответствии с федеральным законом могут быть созданы федеральные территории. Организация публичной власти на них устанавливается указанным законом.

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РоссияКрашенинников, Павел Владимирович
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