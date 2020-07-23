ЦИК возобновил опрос в Twitter о многодневном голосовании

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. ЦИК РФ возобновил опрос в Twitter об отношении граждан к голосованию в течение нескольких дней. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе комиссии.

Ранее издание Znak.com опубликовало информацию, что ЦИК якобы удалил из своего аккаунта в Twitter опрос о голосовании на выборах в течение нескольких дней. В издании посчитали, что это произошло после того, как 93% участников опроса высказались против этой процедуры.

Как пояснили в пресс-службе Центризбиркома, "опрос был удален из сети Twitter по истечении получаса после его размещения ввиду того, что в комментариях замечено значительное количество однотипных негативных высказываний". "Так как комментарии в Twitter не могут быть удалены точечно, сотрудник, отвечающий за ведение сетей, по неопытности удалил пост целиком", - уточнил собеседник ТАСС.

"Опрос возобновлен. Остальные также продолжают функционировать", - проинформировали в пресс-службе ЦИК, добавив, что опрос был возобновлен по поручению главы Центризбиркома Эллы Памфиловой.

Ранее в эфире радиостанции "Говорит Москва" председатель ЦИК Элла Памфилова поставила под сомнение репрезентативность опросов в соцсетях, заметив, что они являются "соревнованием ботов".

Нормы о многодневном голосовании

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон об изменениях в избирательное законодательство, которые в том числе предусматривают возможность голосовать на выборах и референдумах в течение нескольких дней, но не более трех. В пятницу этот документ будет рассмотрен Советом Федерации и, по прогнозу председателя Совфеда Валентины Матвиенко, одобрен.

Согласно документу, соответствующее решение будут принимать избиркомы, причем они должны определиться в течение 10 дней после официальной публикации решения о назначении выборов или референдума, после этого запрещается изменять решение о количестве дней голосования. Голосование в течение трех дней не предполагает участие в выборах или референдумах по открепительным удостоверениям или досрочное голосование. При этом документ разрешает проводить выборы и референдумы вне помещения для голосования, на оборудованных для этого территориях. Речь идет о придомовых территориях и территориях общего пользования.