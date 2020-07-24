Матвиенко попросила контролировать наличие масок у всех посетителей верхней палаты

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в пятницу в начале заседания верхней палаты попросила ее аппарат обеспечить более жесткий контроль за тем, чтобы все посетители Совфеда проходили в здание в масках с целью предотвращения распространения коронавируса.

Данную тему в начале заседания подняла сенатор Людмила Нарусова, она заметила, что члены палаты проходят обязательное тестирование на коронавирус, при этом некоторые гости палаты приходят без масок. "Мы садимся с ними в один лифт, они в замкнутом пространстве едут, чихают и кашляют в этом лифте. Почему гости проходят без масок и почему их даже не останавливают и не предлагают их надеть?" - спросила она.

"Прежде всего я хочу сказать, что все, кто приходит в Совет Федерации, обязательно проходят предварительное тестирование. Это относится и к членам правительства, которые принимают участие [в работе палаты], к другим участникам", - ответила Матвиенко, заметив, что без справки прийти в Совфед никто не может.

"Что касается масок - требование общее для всех. Я прошу обратить внимание аппарата на то, чтобы [был] более строгий контроль за всеми, кто приходит в Совет Федерации, и [предъявлялись] требования обязательного ношения масок", - добавила спикер.

В начале заседания Матвиенко поблагодарила коллег за то, что они пришли в зал в масках. "Ситуация улучшилась существенно, но она не закончилась, поэтому, пожалуйста, я прошу всех соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. К сожалению, у нас два человека сегодня отсутствуют по этой причине (из-за болезни, вызванной коронавирусом - прим. ТАСС)", - заключила председатель палаты.

В новость были внесены изменения (10:46 мск) — добавлены цитаты спикера.