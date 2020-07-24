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Минниханова зарегистрировали в качестве кандидата на должность президента Татарстана

Он предоставил документы с 406 подписями депутатов представительных органов муниципальных образований региона в поддержку своего выдвижения

КАЗАНЬ, 24 июля. /ТАСС/. ЦИК Татарстана зарегистрировал действующего президента республики Рустама Минниханова в качестве кандидата на предстоящих выборах главы региона, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Центризбиркома республики.

"Да, все верно", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, зарегистрирован ли Минниханов в качестве кандидата на участие в выборах.

Ранее Минниханов представил в ЦИК Татарстана документы для регистрации в качестве кандидата на предстоящих выборах. Помимо личных документов и данных о созданном избирательном фонде, он предоставил подписные листы в поддержку своего выдвижения с 406 подписями депутатов представительных органов муниципальных образований региона.

Помимо Минниханова, документы для выдвижения на должность президента Татарстана представили Альмир Михеев ("Справедливая Россия"), Альфред Валиев ("Коммунисты России"), Олег Коробченко (Партия роста), Владимир Сурчилов (ЛДПР).

Госсовет республики постановил назначить выборы президента Татарстана на единый день голосования - 13 сентября текущего года.

Теги
Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияТатарстан
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