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Совфед одобрил закон, приравнивающий отчуждение российских территорий к экстремизму

Под экстремистскую деятельность при этом не попадают делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы РФ с сопредельными государствами

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон о приравнивании отчуждения российских территорий к экстремизму.

Инициатива была разработана сопредседателями рабочей группы по подготовке изменений в конституцию Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом. Поправки вносятся в закон "О противодействии экстремистской деятельности".

Документ уточняет, что экстремизмом признается не только нарушение территориальной целостности Российской Федерации, но и в том числе отчуждение части ее территории. Под экстремистскую деятельность при этом не попадают делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы РФ с сопредельными государствами.

Как отметил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, поправка к конституции о недопустимости отчуждения территорий РФ, согласно социологии, имела один из самых высоких рейтингов поддержки граждан.

Также сенатор сообщил, что в настоящее время обсуждаются соответствующие поправки в административный и уголовный кодексы по установлению ответственности за нарушение закона. "Они [законопроекты] направлены в Верховный суд. Мы ждем соответствующих заключений", - сказал Клишас, отметив, что в поправках будет обозначено, какие действия считаются допустимыми, какие нет.

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