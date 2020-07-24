Сроки проведения прямой линии с Путиным пока не определены

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Сроки проведения прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным в этом году пока не определены. Об этом ТАСС сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сроки проведения прямой линии пока не определены", - сказал представитель Кремля.

Комментируя поручение президента РФ до 1 октября доложить о взаимодействии администрации Кремля с Общероссийским народным фронтом по обработке обращений граждан на прямую линию, Песков пояснил: "Будет определен формат участия ОНФ и волонтеров в процессе сбора и обработки вопросов граждан".

В середине июня он сообщал, что Путин планирует провести в этом году прямую линию с россиянами в обычном формате, но ее сроки были сдвинуты из-за эпидемиологической ситуации.