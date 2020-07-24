ЦИК просит Минпросвещения и губернаторов помочь решить проблему с голосованием в школах

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. ЦИК России обращается в Министерство просвещения РФ и к главам субъектов Федерации с просьбой оказать содействие в организации голосования на сентябрьских выборах в течение трех дней в помещениях учебных заведений. Об этом заявила в пятницу председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии, где обсуждался порядок проведения единого дня голосования.

Согласно этому порядку, в воскресенье, 13 сентября, пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. В обязательном порядке голосование в течение трех дней должно пройти в 41 из 83 регионов, где запланированы выборы. По данным ЦИК, в общей сложности около 49 тыс. избирательных участков по всей России располагаются в зданиях различных общеобразовательных учреждений. Таким образом, проведение голосования в пятницу и субботу накладывается на проходящий в эти дни учебный процесс.

"Мы обратимся к главам этого 41 региона с просьбой оказать полное содействие избирательным комиссиям в решении вопроса выделения 11 и 12 сентября помещений для проведения досрочного голосования, а также поручить региональным организациям в сфере образования во взаимодействии с избирательными комиссиями субъектов РФ проработать возможные механизмы решения данного вопроса (организации голосования на территории образовательных учреждений - прим. ТАСС)", - сказала Памфилова.

Она также проинформировала, что в пятницу направит письмо министру просвещения РФ Сергею Кравцову, "чтобы с его стороны тоже было оказано содействие для решения этой проблемы".

Сославшись на обсуждение темы с коллегами из региональных избиркомов, Памфилова предположила, что данная проблема может решаться по-разному. "В том числе в эти дни можно проводить внеклассные занятия, целый ряд других предложений", - пояснила она. "Но эта проблема обязательно должна быть решена", - заключила председатель ЦИК РФ.

В сентябре выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц, глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.