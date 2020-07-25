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Дипломат Леонтьев возглавит делегацию РФ на экспертных консультациях с США в Вене

Три экспертные группы России и США встретятся 27-30 июля

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД РФ Владимир Леонтьев возглавит российскую делегацию на предстоящих российско-американских экспертных консультациях по стратегической стабильности в Вене. Об этом сообщил в субботу ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Российскую делегацию возглавит заместитель директора ДНКВ Владимир Леонтьев", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Сроки консультаций РФ и США

Сроки нового раунда российско-американских консультаций по стратегической стабильности будут согласовываться напрямую со спецпредставителем президента США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли, заявил Сергей Рябков.

"Сроки встречи с Биллингсли будут согласовываться отдельно - не на экспертных консультациях, а напрямую с ним", - уточнил замминистра.

Три экспертные группы России и США встретятся 27-30 июля в Вене. Как ожидается, заседания будут посвящены доктринам и потенциалам, транспарентности и верификации, а также космической безопасности. Как сообщил ранее ТАСС Рябков, от итогов встречи рабочих групп во многом зависят сроки проведения нового раунда консультаций с Биллингсли.

Теги
СШАРоссия
Эксперты РФ и США проведут встречу по стратегической стабильности 27-30 июля в Вене
Стороны обсудят вопросы в сфере укрепления международной безопасности и контроля над вооружениями
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