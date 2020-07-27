Минкомсвязь заявила о готовности масштабировать технологию электронного голосования

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Минкомсвязь после проведения электронного голосования по поправкам в конституцию в пилотных регионах готова использовать технологию на других выборах, заявил на заседании ЦИК глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

"Очень важно, что на этих выборах мы впервые запустили сервис сбора подписей. И, конечно, прошедшее общероссийское голосование по поправкам в конституцию позволило нам во многом обкатать механизм станционного электронного голосования и те цифры. Тот объем пользователей, который выбрал в двух пилотных регионах у нас электронную форму голосования, показал, что технология, конечно, является супер востребованной. И мы видим, что особенных технических, организационно-технических проблем не было. Можно с уверенностью говорить, что мы готовы переходить к тому, чтобы эту технологию использовать уже на выборах традиционных", - сказал Шадаев.