Все кандидаты передали документы для регистрации на выборах президента Татарстана

КАЗАНЬ, 27 июля. /ТАСС/. Все выдвинутые кандидаты на пост президента Татарстана представили в Центризбирком республики документы для регистрации. Представленные сведения проходят межведомственную проверку достоверности, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ЦИК региона.

"На сегодняшний день все выдвинутые кандидаты на должность президента республики представили документы для регистрации. Помимо личных документов и информации о созданных избирательных фондах, в соответствии с Избирательным кодексом Республики Татарстан, каждый кандидат собрал в свою поддержку не менее 387 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Татарстан. На данный момент ведется межведомственная проверка достоверности представленных сведений", - говорится в сообщении.

Пока статус официально зарегистрированного имеет один кандидат из пяти - действующий президент Татарстана Рустам Минниханов. Как отметил председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев, документы для регистрации в качестве кандидата представили Альмир Михеев ("Справедливая Россия"), Альфред Валиев ("Коммунисты России"), Олег Коробченко (Партия роста), Владимир Сурчилов (ЛДПР).

"После проверки представленных в документах сведений мы соберем очередное заседание Центризбиркома Татарстана и примем решение относительно регистрации каждого кандидата. Думаю, это случится в ближайшее время", - цитирует Кондратьева пресс-служба.

Каждый кандидат также представил в ЦИК Татарстана список из трех человек для наделения полномочиями члена Совета Федерации. Так, Михеев рекомендовал в Совет Федерации руководителя общественной приемной Регионального отделения политической партии "Справедливая Россия" в Республике Татарстан Максима Муковнина, гендиректора ООО "Нефть-НК" Ильнара Сираева, генерального директора ООО "Агромикс" Артура Сабирьянова.

Валиев рекомендовал временно неработающих Василия Новикова и Сергея Зайцева, а также индивидуального предпринимателя Сергея Абмаева. Сурчилов рекомендовал временно неработающего Марселя Габдрахманова, аппаратчика пиролиза пятого разряда ПАО "Казаньоргсинтез" Тимура Спиридонова и менеджера по реконструкции и запуску отдела развития ЦО кластера Удмуртия ООО "Агроторг" Александра Егорова.