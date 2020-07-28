Глава Ростовской области Голубев подал документы для регистрации кандидатом в губернаторы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июля. /ТАСС/. Действующий глава Ростовской области Василий Голубев представил в избирательную комиссию региона документы, необходимые для регистрации в качестве кандидата в губернаторы. Об этом сообщается на сайте избирательной комиссии.

"Губернатор Ростовской области Василий Голубев сегодня, 28 июля, представил в избирательную комиссию региона перечень документов для регистрации в качестве кандидата на должность главы региона. Пакет документов в том числе содержит и листы поддержки с подписями 239 депутатов представительных органов городов и районов области. Это максимально необходимое число подписей", - говорится в сообщении. Отмечается, что решение о регистрации кандидата либо об отказе в ней будет принято в течение десяти дней.

Голубев выдвинут региональным отделением партии "Единая Россия". Коммунистов на выборах губернатора Ростовской области будет представлять руководитель партийной фракции в заксобрании области Евгений Бессонов. От "Справедливой России" за должность главы области поборется руководитель партийной фракции в городской думе Ростова-на-Дону Алексей Лященко. "Патриоты России" выдвинули в качестве кандидата гендиректора Инновационной сервисной компании Владимира Башкатова. ЛДПР выдвинула координатора ростовского регионального отделения партии Петра Пятибратова. От "Социальной защиты" в выборах примет участие депутат Законодательного собрания Ростовской области Вахтанг Козаев.

В начале июня президент России Владимир Путин в ходе встречи в режиме видеосвязи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым отметил, что у действующего главы региона есть все основания выдвинуть свою кандидатуру на выборах в сентябре. Президент положительно оценил результаты работы губернатора и команды регионального правительства.

Голубев был избран губернатором Ростовской области в сентябре 2015 года, набрав 78,21% голосов избирателей. Его ближайший соперник Николай Коломейцев от КПРФ получил 11,66%. В сентябре срок полномочий Голубева истекает.

Региональное заксобрание назначило выборы губернатора Ростовской области на 13 сентября. В этот же день состоятся выборы органов местного самоуправления ряда городов и районов области, а также дополнительные выборы в заксобрание региона по двум округам.