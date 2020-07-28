Посольство Британии в Москве получило ноту протеста от МИД России из-за флага ЛГБТ

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Посольство Великобритании в Москве получило ноту от МИД РФ в связи с флагом ЛГБТ, который появился на здании посольства в конце июня. Это во вторник подтвердил ТАСС дипломатический источник.

Накануне депутат Госдумы Василий Пискарев сообщил, что ноты в связи с демонстрацией флагов ЛГБТ были отправлены МИД РФ посольствам Великобритании, США и Канады.

В конце июня флаг ЛГБТ появился на здании Британского посольства в Москве. До этого посольство США также подняло флаг, напомнив, что он "был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с этим заявил, что нарушать закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних недопустимо.