Путин не планирует контактов с президентом Танзании

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в настоящее время не планирует контактов с президентом Танзании Джоном Магуфули. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, планируются ли такие контакты на фоне решения о возобновлении авиасообщения с этой страной, представитель Кремля отметил, что "правительственному решению о возобновлении авиасообщения с Танзанией предшествовала работа санитарных и авиационных властей, анализ целого комплекса параметров, который позволил принять такое решение". "Это не требует контактов на высшем уровне. В настоящее время каких-то контактов между президентами не планируется", - добавил Песков.

Как сообщалось ранее, Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Гражданам упомянутых государств будет возобновлена выдача въездных виз и оформление приглашений.

Танзания одной из первых в Африке еще 18 мая открыла свое воздушное пространство для международных пассажирских авиарейсов, которые ранее были приостановлены в связи с пандемией. С тех пор аэропорт Дар-эс-Салама принял уже несколько российских чартерных рейсов.

Президент Танзании 7 июня объявил, что в стране больше нет заразившихся коронавирусом. В настоящее время после прилета в Танзанию зарубежные туристы проходят в аэропорту медицинский контроль, который ограничивается измерением температуры, и если она выше нормы, то туриста направляют на 14 дней в карантин. Если температура в норме, то прибывшему выдают медицинскую карту, которую он должен сохранять весь период пребывания в стране. В эту карту отели в случае необходимости ставят соответствующие отметки. Граждане РФ могут получить танзанийскую въездную туристическую визу либо в аэропорту по прибытии, либо заранее, электронно.