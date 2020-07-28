ЦИК передаст думский мандат Дегтярева депутату Саратовской облдумы

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду планирует передать вакантный мандат бывшего депутата Госдумы, врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева депутату Саратовской областной думы от ЛДПР Дмитрию Пьяных.

Согласно повестке заседания, опубликованной на сайте комиссии, первым стоит вопрос "о передаче вакантного мандата депутата Госдумы Федерального собрания РФ седьмого созыва зарегистрированному кандидату из федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией ЛДПР Пьяных Дмитрию Сергеевичу". ЦИК также планирует зарегистрировать Пьяных в качестве депутата Госдумы.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Дегтярев, как и Фургал, является членом ЛДПР. Он входит в высший совет партии, был членом президиума ее фракции в Госдуме.