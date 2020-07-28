Медведев заявил, что пандемия способствовала обострению криминогенной обстановки

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев намерен собрать специальное совещание о криминогенной обстановке во время пандемии коронавируса.

"У меня послезавтра (30 июля) состоится совещание, посвященное вопросам криминогенной обстановки в период пандемии коронавируса", - сказал Медведев. В режиме видеоконференции он провел встречу с главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым и первым заместителем министра экономического развития Михаилом Бабичем.

Заместитель председателя Совбеза отметил, что "пандемия коронавируса стала весьма сложным социальным фактором и в ряде случаев способствовала обострению различных негативных явлений, включая преступность". Поэтому Медведев запросил доклад властей Северной Осетии по ситуации в регионе.