Севастопольский избирком зарегистрировал на выборы губернатора шестерых кандидатов

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Севастопольская городская избирательная комиссия в среду завершила регистрацию кандидатов для участия в выборах губернатора Севастополя. Всего зарегистрированы шестеро из восьми выдвинутых кандидатур, сообщили в пресс-службе избиркома

"Зарегистрированы шесть кандидатов", - сказали в пресс-службе.

В числе зарегистрированных член президиума центрального совета партии "Справедливая Россия" Александр Романович, представитель партии "Патриоты России" Иван Ермаков, депутат городского заксобрания от ЛДПР Илья Журавлев, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев (от партии "Единая Россия"), Анастасия Романенко (Демократическая партия России), Ярослав Яковенко (Партия прогресса).

При этом избирательной комиссией принято решение отказать в регистрации кандидату от КПРФ Роману Кияшко: он предоставил достаточное число подписей депутатов, высказавшихся в его поддержку, но из шести, а не из восьми муниципальных советов. Кияшко заявил, что "оставляет за собой право обращаться в судебные органы", чтобы оспорить решение Севизбиркома. Он считает, что из-за произошедшего летом самороспуска советов двух муниципальных образований, входящих в состав Севастополя, должно было снизиться не только необходимое количество подписей, но и число муниципалитетов, депутаты которых должны были выступить в поддержку кандидата.

Кроме того, не был зарегистрирован бывший глава аппарата омбудсмена РФ Иван Соловьев, выдвинутый на выборы от партии "Народ против коррупции". Он не предоставил в срок необходимые для регистрации документы. Выборы назначены на 13 сентября.