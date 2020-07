Косачев назвал бредом сообщения СМИ США об участии разведки РФ в дезинформации о пандемии

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Публикации в американских изданиях о якобы причастности российской разведки к распространению дезинформации о коронавирусе являются "очередным бредом". Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачева не исключил, что это может быть вбросом американских спецслужб.

"Первый раз слышу соответствующие имена, не знаком с указанными сайтами и, главное, не понимаю, при чем здесь Россия как государство. Очередной бред, не более того", - сказал Косачев ТАСС.

Он добавил, что до сих пор ни одна из конспирологических теорий The Associated Press и The New York Times не выдержала экспертной проверки и не нашла подтверждений в реальной жизни. "Либо журналисты этих изданий упражняются в изобретениях новых теорий заговора в надежде на поощрение начальства, либо это очередной вброс американских спецслужб", - полагает сенатор.

Ранее The Associated Press и газета The New York Times опубликовали статьи, в которых обвинили Россию в дезинформации о пандемии. Они утверждают, что два бывших сотрудника российского Главного разведывательного управления Александр Старунский и Денис Тюрин якобы распространяли дезинформацию о пандемии COVID-19 через интернет-сайты.