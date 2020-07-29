Врио главы Коми подал документы для регистрации кандидатом на пост главы региона

СЫКТЫВКАР, 29 июля. /ТАСС/. Врио главы Республики Коми Владимир Уйба в четверг подал документы для регистрации в качестве кандидата на должность руководителя республики.

"Совершенно не было никакой трудности [собрать подписи в поддержку своего выдвижения]. Спасибо волонтерам - они собрали несколько десятков тысяч подписей, хотя нам потребовалось меньше для предъявления в избирательную комиссию. Дополнительно меня еще и депутаты поддержали", - сказал Уйба, отвечая на вопрос ТАСС.

Как уточнил ТАСС председатель избиркома Коми Дмитрий Митюшев, в спиcке кандидатур в сенаторы от врио главы региона обозначены: директор Сыктывкарского ликеро-водочного завода, депутат Госсовета Коми шестого созыва, руководитель фракции "Единой России" Сергей Усачев, министр национальной политики Коми Галина Габушева и вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова. На данный момент сенаторами от региона являются Валерий Марков от законодательной власти и Дмитрий Шатохин - от исполнительной.

На выборы главы республики ранее выдвинулись пять человек: помимо врио главы региона, это представитель Коммунистической партии социальной справедливости Сергей Пономарев, предприниматель и депутат Совета Усинска Андрей Никитин - от ЛДПР, Виктор Бетехтин - от отделения партии "Зеленая альтернатива", а также депутат Госсовета Коми, первый секретарь комитета республиканского отделения КПРФ Олег Михайлов.

Для получения регистрации всем кандидатам необходимо было пройти 10-процентный муниципальный фильтр - собрать 180 подписей муниципальных депутатов в 15 из 20 муниципалитетах республики, в том числе 40 подписей глав и депутатов советов районов и городских округов. Врио главы региона, который идет на выборы самовыдвиженцем, нужно было дополнительно набрать еще 1% от числа зарегистрированных в регионе избирателей, это 6 614 подписей.

Досрочные выборы главы Коми назначены Госсоветом региона на 13 сентября 2020 года в связи с тем, что бывший руководитель республики Сергей Гапликов 2 апреля подал в отставку. Президент России Владимир Путин ее принял, назначив врио главы республики Владимира Уйбу, который занимал пост замглавы Минздрава РФ, а до этого возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство России. Госсовет Коми 29 апреля принял изменения в региональный закон о выборах и референдумах, разрешив выдвигаться на выборы главы республики самовыдвиженцам. До этого момента такое право имели только представители политических партий.