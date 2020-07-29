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Глава Владимира Ольга Деева ушла в отставку по собственному желанию

По отбору кандидатур на пост главы города объявят конкурс

ТАСС, 29 июля. Глава города Владимира Ольга Деева подала в отставку по собственному желанию. Совет народных депутатов принял решение о досрочном сложении Деевой полномочий главы города, сообщили в пресс-службе администрации города.

"Сегодня на сессии Совета народных депутатов города Владимира глава города, председатель горсовета Ольга Деева заявила о досрочном прекращении своих полномочий главы города Владимира по собственному желанию. В результате Совет народных депутатов принял решение о досрочном прекращении полномочий главы города Владимира Ольги Деевой по собственному желанию с 29 июля", - говорится в сообщении.

Уточняется, что уход Деевой с должности досрочно дает возможность объявить конкурс по отбору кандидатур на пост главы города. Глава администрации Владимира Андрей Шохин планирует участвовать в открытом конкурсе на эту должность, отмечается в сообщении.

Деева была избрана советом народных депутатов главой Владимира в сентябре 2015 года на период полномочий совета народных депутатов, которые истекает в 2020 году. С 2016 по 2018 год возглавляла региональное отделение партии "Единая Россия". Является председателем президиума местного отделения Российского Красного креста.

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РоссияВладимирская область
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