Песков связал выступление сенатора США по делу Немцова с "дежурной русофобией"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сомневается в том, что американские сенаторы имеют неизвестные российским следователям данные об убийстве Бориса Немцова. Поэтому представитель Кремля связывает их "дежурные русофобские выступления" с предвыборной гонкой.

"Мы не думаем, что американский сенатор каким-то образом осведомлен о ситуации с убийством Немцова, вряд ли он имеет какие-то данные, которыми не обладают наши следственные органы, судебные органы и иные органы", - сказал представитель Кремля, отвечая в среду на просьбу журналистов прокомментировать слова сенатора Роджера Уикера о сокрытии данных по убийству Немцова.

По мнению Пескова, "скорее всего, это очередное заявление из серии дежурных русофобских выступлений во время предвыборной гонки". "Это, скорее, уже ритуал для американского политистеблишмента", - отметил пресс-секретарь российского лидера.

Сопредседатель партии "Парнас" Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.