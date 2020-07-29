Памфилова хочет обсудить с генпрокурором реакцию прокуратуры Петербурга на обращения ЦИК

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Председатель ЦИК России Элла Памфилова подвергла критике прокуратуру Санкт-Петербурга за реакцию на обращения по поводу возможного применения административного ресурса в ходе прошедшего общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ и намерена обсудить этот вопрос с генеральным прокурором Игорем Красновым.

Выступая в среду на заседании Центризбиркома, Памфилова напомнила, что во время общероссийского голосования в ЦИК поступил ряд жалоб на возможное применение административного ресурса, причем "самый большой массив" таких обращений - около 30 - пришелся на Санкт-Петербург. С просьбой проверить ряд жалоб, поступивших в том числе от депутатов заксобрания города, ЦИК обратился в прокуратуру Санкт-Петербурга. "Мы просили проверить, насколько это (содержание обращений - прим. ТАСС) реально, потому что это выходит за рамки нашей компетенции. И что мы получаем? Получаем отписку", - сообщила Памфилова.

Она зачитала письмо за подписью зампрокурора города, из которого следует, что прокуратура направила обращение председателю Санкт-Петербургской избирательной комиссии с просьбой информировать о результатах проверки в том числе авторов жалоб, прокуратуру и ЦИК в установленный законом срок. "У меня слов нет. Если надзорный орган действует таким образом, чего тут удивляться, что мы, в частности, по Санкт-Петербургу на протяжении нескольких лет не добились наказания никакого за нарушения (на избирательных кампаниях - прим. ТАСС)", - заявила глава Центризбиркома.

При этом она не согласилась с ремаркой одного из членов ЦИК, что таков приказ генпрокурора. "Не могу с вами согласиться. Мы получили обстоятельные ответы со стороны прокуратур других регионов", - сказала Памфилова. "В любом случае: вопрос возник и мне придется эту тему обсудить с генеральным прокурором", - пообещала председатель комиссии.

В то же время Памфилова поблагодарила главу Санкт-Петербурга Александра Беглова, который "последовательно отвечает" на обращения ЦИК. "Я седьмое или восьмое [письмо] получаю с разбором ситуации, он (Беглов - прим. ТАСС) отнесся серьезно губернатор в рамах своей компетенции тщательно разбирался с этой ситуацией", - подчеркнула она.

Голосование по конституции

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса.

Согласно данным ЦИК по итогам обработки 100% протоколов, поправки к конституции поддержали 77,92% проголосовавших, против проголосовали 21,27%, итоговая явка по стране составила 67,97%.

Памфмлова 30 июня сообщала, что в ЦИК поступило 134 обращения от граждан по поводу возможного принуждения к общероссийскому голосованию и использования административного ресурса. При этом, по ее словам, только 98 из них "на самом деле содержат конкретные указания на работодателей, которые, возможно, допустили нарушения, по мнению заявителей".

По данным Памфиловой, губернатору Санкт-Петербурга были направлены 23 обращения, в администрацию губернатора Петербурга, в правительство Петербурга - четыре, в прокуратуру Санкт-Петербурга - 30.