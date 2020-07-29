ЛДПР подала в ростовский избирком документы для регистрации своего кандидата в губернаторы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июля. /ТАСС/. Руководитель Ростовского регионального отделения ЛДПР Петр Пятибратов представил в избирательную комиссию региона документы, необходимые для регистрации кандидатом в губернаторы. Об этом сообщили журналистам в отделении партии.

"Сегодня руководитель Ростовского регионального отделения ЛДПР Петр Пятибратов передал в избирательную комиссию области полный перечень документов, включая листы с подписями 239 депутатов, которые поддержали его кандидатуру в губернаторы", - говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что не позднее 9 августа избирательная комиссия должна принять решение о регистрации Пятибратова. В июне региональное отделение ЛДПР выдвинуло его в качестве кандидата в губернаторы, инициативу поддержали в высшем совете партии и президиуме фракции в Госдуме.

На должность губернатора области претендуют представители КПРФ, партий "Справедливая Россия", "Патриоты России", ЛДПР, "Социальная защита" и "Единая Россия". Коммунистов на выборах губернатора Ростовской области будет представлять руководитель партийной фракции в заксобрании области Евгений Бессонов. От "Справедливой России" за должность главы области поборется руководитель партийной фракции в городской думе Ростова-на-Дону Алексей Лященко.

"Патриоты России" выдвинули в качестве кандидата гендиректора Инновационной сервисной компании Владимира Башкатова. От "Социальной защиты" в выборах примет участие депутат Законодательного собрания Ростовской области Вахтанг Козаев. "Единую Россию" будет представлять действующий губернатор области Василий Голубев.

Региональное заксобрание назначило выборы губернатора Ростовской области на 13 сентября. В этот же день состоятся выборы органов местного самоуправления ряда городов и районов области, а также дополнительные выборы в заксобрание региона по двум округам.