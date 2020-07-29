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Рапота заявил, что не располагает информацией о задержании россиян в Белоруссии

Посольство РФ в Минске уже запросило информацию о произошедшем у белорусских компетентных органов

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 июля. /ТАСС/. Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота заявил, что не располагает информацией о ситуации вокруг задержания группы россиян в Белоруссии.

"Я еще сам ничего не знаю", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

В среду белорусское государственное информационное агентство "БелТА" со ссылкой на правоохранительные органы республики выступило с утверждением, что в Белоруссии задержали 33 гражданина России. Издание назвало их сотрудниками "частной военной компании Вагнера". Агентство опубликовало список задержанных, сюжет об их задержании показал государственный телеканал "Беларусь-1". "БелТА" также писала о получении правоохранительными органами информации о прибытии в страну более чем 200 "боевиков" для дестабилизации ситуации в период президентских выборов, которые пройдут в Белоруссии 9 августа.

Официально Минск не выступал с заявлениями по этому поводу. Посольство РФ в Минске уже запросило информацию о произошедшем у белорусских компетентных органов и в настоящее время ждет ответа.

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БелоруссияРоссияРапота, Григорий Алексеевич
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