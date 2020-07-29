Все пять выдвинутых на выборы главы Коми кандидатов подали документы для регистрации

СЫКТЫВКАР, 29 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Республики Коми завершила прием документов для регистрации кандидатов на выборах главы региона. Необходимые документы в среду, в последний день их приема, сдали все пять ранее выдвинутых кандидатов, сообщили ТАСС в региональном избиркоме.

"Все пять кандидатов, которые изначально выдвигались на участие в выборах главы Республики Коми, подали сегодня документы для регистрации. В течение 10 дней избирком проверит представленные подписи избирателей и листы поддержки муниципальных депутатов", - сообщил председатель избиркома Дмитрий Митюшев.

Далее после успешного прохождения процедуры регистрации кандидаты на должность главы республики получают право на использование помещений, находящихся в государственной и муниципальной собственности для проведения встреч с избирателями. Зарегистрированным кандидатам также предоставляются бесплатное эфирное время и бесплатные печатные площади в СМИ. Начнется активная предвыборная агитация, добавил Митюшев.

На выборы главы Коми выдвигались пять человек: врио главы республики, самовыдвиженец Владимир Уйба, представитель Коммунистической партии социальной справедливости Сергей Пономарев, предприниматель и депутат Совета Усинска Андрей Никитин - от ЛДПР, Виктор Бетехтин - от отделения партии "Зеленая альтернатива", а также депутат Госсовета Коми, первый секретарь комитета республиканского отделения КПРФ Олег Михайлов.

Для регистрации всем кандидатам необходимо было пройти 10-процентный муниципальный фильтр - собрать 180 подписей муниципальных депутатов в 15 из 20 муниципалитетах республики, в том числе 40 подписей депутатов советов районов и городских округов. Врио главы региона нужно было дополнительно набрать еще 1% от числа зарегистрированных в регионе избирателей в поддержку своего самовыдвижения, это 6 614 подписей.

Досрочные выборы главы Коми назначены Госсоветом региона на 13 сентября 2020 года в связи с тем, что бывший руководитель республики Сергей Гапликов 2 апреля подал в отставку. Президент России Владимир Путин ее принял, назначив врио главы республики Владимира Уйбу, который занимал пост замглавы Минздрава РФ, а до этого возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство России. Госсовет Коми 29 апреля принял изменения в региональный закон о выборах и референдумах, разрешив выдвигаться на выборы главы республики самовыдвиженцам. До этого момента такое право имели только представители политических партий.