Врио главы Калужской области Шапша выдвинул трех кандидатов в члены Совфеда

ТАСС, 29 июля. Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша выдвинул трех претендентов на членство в Совете Федерации от региона: действующего сенатора от Калужской области и бывшего главу региона Анатолия Артамонова, заместителя губернатора области Константина Горобцова, а также заместителя председателя комитета по законодательству Законодательного собрания Калужской области Олега Комиссара. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе правительства региона.

Анатолий Артамонов с 2000 года по февраль 2020 года возглавлял Калужскую область. Позднее был назначен членом Совета Федерации РФ. С 26 февраля 2020 года - председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Константин Горобцов с 2015 по 2018 год был городским головой Калуги. В марте 2018 года назначен на должность заместителя губернатора Калужской области.

Олег Комиссар - зампредседателя комитета по законодательству Заксобрания региона, а также заместитель генерального директора по науке и развитию "ОНПП "Технология" им. А. Г. Ромашина".

Избирательная комиссия Калужской области в среду зарегистрировала Владислава Шапшу в качестве кандидата на должность губернатора Калужской области. Выборы главы региона пройдут 13 сентября 2020 года.