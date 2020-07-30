Глава ЕАО выдвинул депутата Госдумы Тихомирова кандидатом в члены Совета Федерации

ТАСС, 30 июля. Врио губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн, участвующий в выборах главы региона, выдвинул трех претендентов на членство в Совете Федерации от области. Это депутат Госдумы Анатолий Тихомиров, начальник ГУ по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Юрий Валяев и ректор областного Института повышения квалификации педагогических работников Наталья Лазарева, сообщили ТАСС в четверг в избирательной комиссии ЕАО.

"В числе предлагаемых Ростиславом Эрнстовичем кандидатур для наделения полномочиями члена Совета Федерации - Юрий Валяев, Анатолий Тихомиров и Наталья Лазарева", - сказал представитель избиркома.

64-летний Тихомиров является депутатом Государственной думы Федерального собрания РФ седьмого созыва, членом комитета по региональной политике по проблемам Севера и Дальнего Востока. 61-летний Юрий Валяев занимает должность начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России, 50-летняя Наталья Лазарева является ректором областного Института повышения квалификации педагогических работников.

Выборы главы региона назначены на 13 сентября. О намерении участвовать в выборах губернатора заявляли врио губернатора области Гольдштейн от "Единой России", представитель Партии прогресса Владимир Бородин, член партии "Зеленые" Галина Фидорина, представитель Коммунистической партии социальной справедливости Александр Крупский, депутат местного заксобрания от "Справедливой России" Владимир Дудин и депутат законодательной думы Хабаровского края от КПРФ Максим Кукушкин, кандидат от Демократической партии России Евгения Пастернак, представитель партии "Родина" Борис Тихонов и представитель партии "Патриоты России" Роман Куземский.

Отставку прежнего губернатора Александра Левинталя президент РФ Владимир Путин принял 12 декабря 2019 года, назначив Гольдштейна врио руководителя региона. Гольдштейн до этого являлся членом Совета Федерации, где представлял правительство ЕАО.