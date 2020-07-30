Калужский избирком зарегистрировал шесть кандидатов в губернаторы региона

ТАСС, 30 июля. Избирательная комиссии Калужской области зарегистрировала шесть кандидатов на пост губернатора региона, выборы которого состоятся в сентябре 2020 года. Об этом сообщается на сайте Избиркома области.

"На заседании комиссии были приняты постановления о регистрации кандидатов на должность губернатора Калужской области: Ефановой Елены Михайловны; Шапши Владислава Валерьевича; Опарышева Степана Степановича; Ефремовой Надежды Игоревны; Абросимова Александра Павловича; Яшкина Николая Ивановича", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Калужской области Владислав Шапша был выдвинут политической партией "Единая Россия", профсоюзный лидер Александр Абросимов - Коммунистической партией социальной справедливости, начальник управления по работе с персоналом транспортной компании "СТ-Групп" Елена Ефанова - Партией роста. Помимо них в предвыборной гонке участвуют секретарь регионального отделения партии "Справедливая Россия" Надежда Ефремова, первый секретарь калужского обкома КПРФ Николай Яшкин и координатор обнинского отделения ЛДПР Степан Опарышев.

В феврале в отставку ушел Анатолий Артамонов, возглавлявший регион почти 20 лет. Временно исполняющим обязанности главы области президент России Владимир Путин назначил мэра Обнинска Владислава Шапшу.

Выборы губернатора Калужской области пройдут 13 сентября 2020 года.