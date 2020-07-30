Клишас назвал серьезные наказания за отчуждение территорий международной практикой

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Серьезная уголовная ответственность за действия, направленные на отчуждение территории государства, является распространенной международной практикой. Об этом в четверг заявил сопредседатель рабочей группы по мониторингу реализации изменений в Конституции РФ Андрей Клишас.

"Например, в Китае и в таких европейских государствах, как Германия или Нидерланды, действия, направленные на откол части страны, наказываются лишением свободы до пожизненного [срока]. То есть это достаточно распространенная, не побоюсь сказать, практика, когда такого рода деяния <...> криминализируются государством, и за них назначаются достаточно серьезные наказания", - сказал Клишас на заседании рабочей группы.

При этом парламентарий считает, что в сфере правоприменения планируемых норм о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму возможны злоупотребления. "Нас беспокоит, не буду скрывать, что возможны злоупотребления, особенно если кто-то высказывается неосторожно в соцсетях", - отметил он, добавив, что данный вопрос требует дополнительного обсуждения с Верховным судом РФ.

22 июля Госдума приняла закон о приравнивании отчуждения российских территорий к экстремизму. Документ уточняет, что экстремизмом признается не только нарушение территориальной целостности РФ, но и отчуждение части ее территории. Под экстремистскую деятельность при этом не попадают делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы РФ с сопредельными государствами.

На основании проекта этого закона в нижнюю палату были внесены поправки, дополняющие Уголовный кодекс РФ новой статьей 280.2 "Нарушение территориальной целостности Российской Федерации", наказание по ней составит от шести до 10 лет лишения свободы. Кроме того, предусматриваются административные штрафы за однократные призывы к отчуждению российских территорий. Как ранее сообщал Крашенинников, Госдума планирует принять поправки осенью.