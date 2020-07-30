Путин обсудил с президентом Кипра ситуацию в Восточном Средиземноморье

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом ситуацию в Восточном Средиземноморье и перспективы кипрского урегулирования. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Рассмотрена региональная проблематика, включая ситуацию в Восточном Средиземноморье и перспективы кипрского урегулирования", - говорится в сообщении Кремля.

Разговор был инициирован кипрской стороной. В пресс-службе российского лидера уточнили, что в контексте предстоящего в этом году 60-летия установления дипломатических отношений лидеры отметили традиционно дружественный и конструктивный характер многопланового сотрудничества между Россией и Кипром. Были также предметно обсуждены актуальные вопросы российско-кипрского взаимодействия в различных областях.

"Акцентирована необходимость совершенствования договорно-правовой базы двусторонних отношений, в том числе в финансово-инвестиционной сфере. Выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении торгово-экономических и гуманитарных связей между двумя странами", - добавили в пресс-службе Кремля.