Хабриева призвала регионы провести аудит законов после принятия поправок к конституции

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Все субъекты РФ должны провести анализ регионального законодательства в связи с внесением изменений в конституцию. Об этом в четверг заявила сопредседатель рабочей группы по мониторингу реализации поправок к основному закону Талия Хабриева.

"В ряде субъектов (мы изучили все субъекты) такая работа уже началась. Сформированы рабочие группы. В Приморском и Краснодарском краях начат даже аудит нормативно-правовой базы, - сказала Хабриева на заседании рабочей группы. - Необходимо распространить эту практику на все субъекты".

В качестве одной из задач рабочей группы она назвала методическую помощь регионам по корректировке законодательства. "Коррекция конституций и уставов [субъектов РФ] носит комплексный характер. Мне кажется, нужно донести членам рабочей группы это до всех субъектов, потому что речь идет о том, что, реализуя свои полномочия по принятию собственных законодательных актов, субъекты должны ориентироваться и на динамику федерального законодательства", - добавила Хабриева.