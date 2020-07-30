Губернатор Костромской области Ситников зарегистрирован кандидатом на выборы главы региона

КОСТРОМА, 30 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Костромской области зарегистрировала губернатора региона Сергея Ситникова в качестве кандидата на выборах губернатора области, которые состоятся 13 сентября.

"Сегодня решением избирательной комиссии Костромской области я зарегистрирован кандидатом на должность губернатора. В отпуск уйти не удастся. Задач огромное количество. Вчера президент сказал, что по коронавирусу ситуация смягчается, но проблемы, сложности, опасности остаются, этим придется заниматься очень много", - сообщил Ситников в своем аккаунте в Instagram.

Двадцать девятого июля избирком Костромской области завершил прием документов на регистрацию кандидатов на выборы губернатора региона. Документы на регистрацию подали выдвинутый партией "Единая Россия" действующий глава области Сергей Ситников, кандидат от ЛДПР, помощник депутата Госдумы РФ Андрея Свинцова Руслан Федоров, депутат Костромской областной думы, кандидат от "Справедливой России" Александр Плюснин, кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Георгий Тащиев и кандидат от КПРФ, глава Костромского областного отделения партии Валерий Ижицкий.

Ранее документы в областной избирком о выдвижении подали десять человек.

Ситников родился в Костроме в 1963 году. В 2008-2012 гг. являлся руководителем Роскомнадзора, с 2012 года - губернатор Костромской области (переизбирался в 2015 году). Девятого июня президиум генсовета "Единой России" поддержал выдвижение на посты руководителей регионов девяти действующих и врио глав субъектов РФ, в том числе и Ситникова.