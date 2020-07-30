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Задержание россиян в Белоруссии

Посол РФ в ближайшее время прокомментирует задержание россиян в Белоруссии

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве пока не располагают полной информацией о произошедшем, в том числе о каких-либо противоправных действиях, которые послужили причиной задержания

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев в ближайшее время сделает комментарий относительно ситуации с задержанными в Белоруссии российскими гражданами. Об этом заявил в четверг на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

"В ближайшее время ожидаем комментарий посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева по ситуации с российскими гражданами, задержанными в Белоруссии", - сказал он.

Белорусская сторона сообщила о задержании в ночь на 29 июля 33 граждан РФ, которых в Минске называют сотрудниками иностранной частной военной компании. По последним данным, их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве пока не располагают полной информацией о произошедшем, в том числе о каких-либо противоправных действиях, которые послужили причиной задержания. По его словам, Москва не признает украинское гражданство части задержанных. Заявления о связи произошедшего с предстоящими выборами президента в Белоруссии Песков назвал спекуляциями.

Теги
БелоруссияРоссияМезенцев, Дмитрий ФедоровичЗадержание россиян в Белоруссии
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