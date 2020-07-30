МИД РФ по-прежнему рассчитывает на возвращение работы ОЗХО в деполитизированное русло

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что признание фактов манипуляций в связи с инцидентом в городе Дума в Сирии в апреле 2018 года позволит вернуть работу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в деполитизированное русло. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии МИД РФ.

Поводом для комментария стала опубликованная 24 июля в старейшем еженедельном издании США The Nation статья, в которой, как отметили в министерстве, "самым подробным образом восстановлена реальная картина с манипуляциями" при подготовке доклада спецмиссии ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в связи с резонансным инцидентом в Думе.

"Несмотря на то, что все эти факты уже достаточно широко известны, они впервые появились на страницах столь солидного и авторитетного западного издания, - заявили на Смоленской площади. - Рассчитываем на то, что все же удастся разобраться в этой весьма неприглядной истории с тем, чтобы вернуть работу ОЗХО в профессиональное, деполитизированное и техническое русло, как это предусмотрено Конвенцией о запрещении химического оружия".

В дипведомстве подчеркнули, что описываемые манипуляции уже второй год обсуждаются многочисленными международными независимыми экспертами, общественными и политическими деятелями, представителями СМИ. "Дело дошло даже до коллективного обращения к государствам - участникам Конвенции о запрещении химического оружия и лично к генеральному секретарю ООН как ее депозитарию с призывом разобраться в ситуации и принять неотложные меры, направленные на восстановление доверия к Техническому секретариату ОЗХО", - напомнили в МИД.

Россия и ее единомышленники постоянно поднимают этот вопрос на площадке ОЗХО, говорится в комментарии, однако никакой внятной реакции на эти многочисленные обращения так и не последовало. "Складывается впечатление, что проблему попросту пытаются "замять", лишь бы не дать хода всей этой нелицеприятной истории, свидетельствующей о том, что доклады спецмиссии ОЗХО сознательно искажаются, чтобы в том числе оправдать действия США, Великобритании и Франции, нанесших ракетные удары по территории независимого государства в нарушение Устава ООН и общепризнанных норм международного права. Чем заканчиваются такого рода военно-политические провокации и авантюры, хорошо известно на примере тех же Ирака и Ливии", - говорится в тексте.

Инцидент в Думе

Сообщения о применении 7 апреля 2018 года в сирийской Думе химического оружия распространил ряд неправительственных организаций, в том числе "Белые каски". Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля 2018 года обследование Думы, но не нашли там следов применения химического оружия. США, Великобритания и Франция 14 апреля 2018 года без санкции СБ ООН нанесли массированный удар по Сирии. Нападению подверглись научно-исследовательский центр в Дамаске, штаб Республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов и армейские склады. После этого Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на предположительное применение химического оружия в Думе.

Окончательный доклад ОЗХО объемом более 100 страниц, посвященный инциденту в Думе, был распространен среди государств - членов организации и передан Совбезу ООН 1 марта 2019 года. В нем отмечалось, что в Думе имело место использование токсичного химиката, содержащего хлор, в качестве оружия. При этом в документе утверждалось, что цилиндры с химикатами, найденные на месте инцидента, были сброшены с воздуха. В мае в интернете был размещен новый документ, под которым стоит имя эксперта ОЗХО Яна Хендерсона. В нем утверждается, что с высокой долей вероятности оба цилиндра были размещены на месте атаки вручную, а не сброшены с воздуха. Однако данные выводы, говорящие в пользу версии России и Сирии о постановочном характере инцидента, не были включены в итоговый доклад.