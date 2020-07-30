{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Источник: Козак не выдвигал предложений о выходе России из переговоров по Донбассу

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Письмо заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака коллегам по "нормандской четверке" не содержит предложений о выходе РФ из переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к переговорам с российской стороны.

"Козак действительно направлял письмо своим коллегам по нормандскому формату, - отметил он. - В нем речь идет о неэффективности переговорного процесса в формате работы политических советников, однако письмо не содержит предложений о выходе РФ из переговоров. Напротив, РФ последовательно предлагает ряд конкретных мер по повышению эффективности переговорного процесса в целях имплементации минских договоренностей и политического урегулирования конфликта на востоке Украины".

Постпред РФ при ОБСЕ обвинил Латвию, Литву и Эстонию в "давлении" на российские СМИ
По словам Александра Лукашевича, эти страны Прибалтики не соблюдают свои обязательства в области свободы слова и доступа к информации
Читать полностью