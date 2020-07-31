Дегтярев 20 августа планирует доложить президенту о состоянии дел в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 31 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев 20 августа намерен доложить президенту РФ Владимиру Путину о состоянии дел в регионе и внести предложения по его развитию. Об этом он сообщил журналистам в пятницу.

"Как вы помните, с Владимиром Владимировичем [Путиным] договорились, через месяц буду записываться к нему на прием, чтобы доложить об обстановке в крае, подвести некоторые итоги аудита, состояния дел. Выскажу свои предложения по развитию Хабаровского края. Как видите, месяц у нас истекает 20 августа, в этих числах буду проситься на прием к президенту. Скорее всего, поеду в Москву, может быть, буду общаться в дистанционном режиме - как он решит", - сказал Дегтярев.

Врио губернатора Хабаровского края, в частности, отметил проблемы со сроками строительства дамбы на правом берегу реки Силинки в Комсомольске-на-Амуре, защищающей город от паводков, озвучил планы по ужесточению контроля за расходованием трансфертов из федерального бюджета, заявил, что намерен обратиться к руководству страны с предложением присвоить Комсомольску-на-Амуре почетное звание "Город трудовой доблести" и навести порядок в сфере поставок топлива и северного завоза в отдаленные территории.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы края в связи с утратой доверия. Врио был назначен Дегтярев, возглавлявший комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Он, как и Фургал, является членом ЛДПР, входит в высший совет партии, был членом президиума ее фракции в Госдуме.

Отставка Фургала произошла после его задержания и ареста 9 июля. По версии следствия, бывший губернатор региона участвовал в организации убийств предпринимателей и в покушении на убийство, которые совершила организованная преступная группа в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.